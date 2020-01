Agropoli, chiedeva soldi in strada ad adulti e ragazzini: arrestato

AGROPOLI. Disturbava i passanti, chiedeva insistentemente soldi, fermando anche bambini e ragazzini per strada. E’ stato arrestato un tossicodipendente che negli ultimi mesi era diventato il terrore di molti cittadini. Questi atti si compivano presso l’ex campo Landolfi o comunque nelle vie adiacenti, compreso via Taverne, dove insiste la scuola media “Gino Rossi Vairo”. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Agropoli, Adamo Coppola.

“Il lavoro che abbiamo fatto in queste ultime settimane per liberare il parcheggio Landolfi da tanti disturbatori ha avuto i suoi effetti”, ha spiegato. “Voglio ringraziare i vigili urbani che con degli ordini di allontanamento hanno mandato via tanti venditori abusivi e voglio ringraziare i carabinieri che con l’ordine d’arresto hanno fatto sì che anche le minacciose presenze che si registravano qui non ci fossero più”, ha aggiunto.

Il primo cittadino di Agropoli, poi, ha garantito massima attenzione per la zona: “Saremo sempre decisi per cercare di mantenere nella massima tranquillità questo luogo dove tante famiglie passano per lasciare la loro automobile. Il nostro impegno sarà massimo per far si che non si ripetano episodi di questo tipo”.