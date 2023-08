2 eccellenze vinicole cilentane premiate alla rassegna ‘Vini dei Parchi e delle Aree Protette’. Ecco di chi si tratta

La rassegna “Vini dei Parchi e delle Aree Protette” organizzata da “festAmbiente” e svoltasi a Grosseto ha visto la premiazione di due produttori di vino cilentani: l’azienda Scairato di Castel San Lorenzo premiata per il Curato Vino prodotto con uve passite 2022 e l’azienda San Salvatore, per il vino Pian di Stio Paestum Fiano IGP 2022, di Giungano.

La giornata di festAmbiente dedicata alle aree protette e alla tutela della biodiversità è stata organizzata in collaborazione con il corso di laurea in viticoltura ed enologia dell’Università di Pisa.

La valutazione

I vini sono stati esaminati e valutati, previa anonimizzazione dei campioni, da una Commissione formata da tecnici ed esperti degustatori presieduta da Giuseppe Ferroni Agronomo DISAAA dell’Università di Pisa.

Le dichiarazioni

“La rassegna dimostra che scommettere sull’agroecologia sostenibile che si effettua nelle nostre aree protette è la strada giusta per proteggere e valorizzare la natura e raggiungere gli obiettivi al 2030 su clima e biodiversità – ha fatto sapere il responsabile aree protette di Legambiente, Antonio Nicoletti – far conoscere le eccellenze del settore vinicolo presenti nelle più suggestive realtà del nostro Paese in cui, oltre alla tutela della biodiversità, si pratica agricoltura di eccellenza con produzioni di grande qualità, è fondamentale sia in termini di costruzione di consapevolezza diffusa che di valorizzazione di percorsi di qualità che meritano spazio e visibilità”.