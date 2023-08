XVI edizione del Settembre culturale: ecco gli ospiti ed il programma completo

E’ stata presentata questa mattina la sedicesima edizione del Settembre Culturale, la rassegna organizzata dal Comune di Agropoli che ospiterà grandi nomi del mondo della letteratura e del giornalismo.

I percorsi tematici scelti per costruire questa nuova edizione sono tra i più variegati, in modo tale da poter offrire una proposta quanto più esaustiva possibile. Il Settembre culturale rappresenta ormai un appuntamento collaudato che funge da invito ad approfondire, attraverso piacevoli serate settembrine, temi e riflessioni letterarie con ospiti nascenti ed affermati del mondo culturale, nonché autori esordienti e firme famose del giornalismo italiano.

Un appuntamento collaudato all’insegna della cultura

La rassegna, dedicata quest’anno a don Lorenzo Milani, in occasione del centesimo anniversario della nascita, si aprirà il 1 settembre con la XVII edizione di “Bravo è Bello”, cerimonia di premiazione degli studenti che hanno conseguito la maturità nell’anno scolastico 2022/2023 negli istituti scolastici superiori di Agropoli, riportando il massimo dei voti.

Un mese in cui si invita la cittadinanza e coloro che scelgono Agropoli come meta turistica a scoprire il volto più intimo e discreto della città. Nuovi romanzi in uscita presso le case editrici nazionali o più semplicemente approfondimenti di temi sociali di notevole attualità sono stati programmati dal Comune di Agropoli attraverso il Delegato alla Cultura e alla Pubblica Istruzione del comune di Agropoli, il consigliere comunale Franco Crispino che esprime orgoglio nel presentare un prodotto che mantiene lo standard di qualità anno dopo anno e si distingue tra le diverse rassegne letterarie nazionali.