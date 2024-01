Vallo della Lucania, svolta per il Morra? Comune punta all’adeguamento alla Lega Pro

Il consigliere comunale di Vallo della Lucania, Antonio Bruno, ha annunciato una serie di interventi per lo stadio “Morra”. Serviranno per garantire l’omologazione dell’impianto sportivo anche per le gare di Lega Pro.

La nota

“Stamattina abbiamo effettuato l’ennesimo sopralluogo al Campo Sportivo G. Morra – ha scritto Bruno – Stiamo lavorando ad una soluzione duratura che ci consenta, dal punto di vista tecnico-amministrativo, di pianificare anche futuri interventi. Con il finanziamento attuale realizzeremo le infrastrutture per disputare sul G. Morra le partite nell’ambito delle competizioni sportive della Lega Pro. É questa la vetrina che meritano la Gelbison, Vallo della Lucania e l’intero comprensorio. Certamente – continua Bruno – sarebbe stato molto più semplice e veloce rifare il terreno di gioco per la serie D – la cui omologazione è scaduta – ma prima ancora di festeggiare la promozione della Gelbison in Lega Pro, con la società e con i vallesi, ci siamo assunti un impegno politico: dare una prospettiva sicura alla Gelbison e consentire alla società di pianificare gli investimenti che sta sostenendo”.

L’impegno degli amministratori

“Questo é l’impegno politico che stiamo portando avanti, tra mille difficoltà, carenza di personale e iter amministrativi da rispettare trattandosi di denaro pubblico – prosegue – Bisogna correre, lo sappiamo, e ben vengano anche le critiche, purché tengano conto che in un anno abbiamo ottenuto un finanziamento da 1,5 milioni di euro e siamo prossimi alla gara per i lavori. Del resto, ognuno di noi è legato affettivamente alla Gelbison – mio padre é stato, forse, tra i calciatori che per più anni ha vestito la maglia rossoblu – e per questo lo stadio comunale rappresenta non soltanto un impegno politico ma anche un dovere morale nei confronti di chi ha sempre amato i colori”.