Stadio Morra: siglata convenzione tra Vallo della Lucania e ARUS

Buone notizie per il comune di Vallo della Lucania. L’Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport (ARUS) ha siglato la convenzione con l’Ente per il finanziamento di 1,5 milioni di euro per l’adeguamento dello stadio “Morra” di Vallo della Lucania. Già nei mesi scorsi era stato annunciato il finanziamento nell’ambito del Programma Summer Universiade 2019, a valore sul Poc 2014 – 2020. Il Comune cilentano aveva risposto alla manifestazione di interesse per eseguire opere di miglioramento e messa a norma del patrimonio edilizio sportivo esistente.

Si lavora per far tornare la Gelbison a Vallo della Lucania

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore Antonio Bruno. L’obiettivo è quello di far tornare la Gelbison a casa sua dopo l’anno trascorso tra Pagani e Agropoli. Una volta adeguato, infatti, l’impianto potrà ospitare le gare di Serie D.

Il commento

«Chi riesce a guardare oltre il proprio naso, sa bene che in Italia esiste una questione “impiantistica sportiva” che riguarda moltissime squadre di calcio. Impianti non a norma, casse comunali vuote, nessun finanziamento a valere sui fondi PNRR per gli stadi di calcio.

In questo contesto, il Comune di Vallo della Lucania ha partecipato ad un avviso pubblico regionale ed il progetto di ammodernamento dello stadio Morra è stato ritenuto finanziabile per 1,5 milioni di euro.

Con la convenzione tra l’ARUS e il Comune di Vallo della Lucania pervenuta in data odierna inizia l’iter amministrativo che ci porterà a stretto giro a bandire la gara e ad iniziare i lavori», ha spiegato Antonio Bruno.

«Questo risultato dell’Amministrazione Sansone – solo 3 Comuni in tutta la Regione – è l’ulteriore dimostrazione dell’impegno che stiamo profondendo per intercettare finanziamenti per il Comune di Vallo della Lucania», ha concluso.