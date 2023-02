Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento protagonista a due prestigiosi eventi di promozione turistica a Milano, ecco i progetti

Prosegue il cammino di Pace – Paestum Alto Cilento Experience, protagonista di due importanti eventi di promozione turistica, svolti a Milano tra il 9 e il 14 Febbraio.

La Destinazione Manager, Mafalda Inglese, ha raccontato, il cammino di riqualificazione dei borghi dell’Alto Cilento che avviene attraverso azioni mirate e obiettivi che partono da lontano. Venerdì 10 Febbraio i percorsi storico- culturali, naturalistici ed enogastronomici di Pace presentati nell’ambito di “Exempla.

L’incontro

Il Grand Tour del Saper Fare campano”, un vero e proprio racconto espositivo delle eccellenze Campane nel mondo, presso la Stazione Centrale di Milano. La mostra, ideata e realizzata dalla Regione Campania nell’ambito delle iniziative a supporto del programma di Procida Capitale italiana della Cultura 2022, ha inteso celebrare e rappresentare abilità artistiche e manifatturiere legate alla tradizione del territorio. In particolare Pace -Paestum Alto Cilento Experience presentato all’interno di “Borghi e cammini”, una tavola rotonda sul futuro e sulla salvaguardia dei piccoli borghi.

Importanti progetti per il Cilento

È stata anche l’occasione per lanciare il prossimo progetto che coinvolgerà il Cilento. Il territorio dell’Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento, unitamente al Comune di Castellabate, infatti, riconosciuto dalla Regione Campania POLO della Dieta Mediterranea, una prerogativa che dà vita al progetto BO.DI.MED. – la Rete dei Borghi della Dieta Mediterranea di Paestum Alto Cilento e del Comune di Castellabate – un Museo diffuso e vivo della Dieta Mediterranea, da conoscere ed apprezzare attraverso un viaggio di conoscenza dei 12 Borghi e delle loro Comunità, fra sapori e storie, conoscendo i giovani, gli imprenditori, gli uomini e le donne che hanno reso prezioso il lavoro di custodia degli antichi saperi e i “centenari” del Cilento, testimoni dello stile di vita più famoso al mondo.

Paestum Alto Cilento protagonista alla BIT

In vista, quindi, della programmazione futura, Domenica 12 Febbraio, i percorsi di Pace – Paestum Alto Cilento Experience sono stati protagonisti anche alla Bit (Borsa internazionale del turismo) di Milano, la manifestazione internazionale promossa da Fieramilano, volta a radunare operatori turistici, agenti di viaggio, aziende e ditte di promozione turistica al fine di lanciare ad un osservatorio qualificato l’offerta turistica di singole realtà di tutto il mondo.

Stand Cilentomania, i progetti

All’interno dello stand dedicato al Cilento, organizzato dall’Associazione Cilentomania, è stato illustrato il lavoro svolto per la riqualificazione e la destagionalizzazione turistica dei borghi, dando appuntamento nel Cilento dove la programmazione BO.DI.MED. 2023 prevede giornate di eventi e appuntamenti finalizzati alla conoscenza dei 12 Borghi e delle loro peculiarità eno-gastronomiche attraverso l’organizzazione di 12 Viaggi della Dieta Mediterranea nell’Alto Cilento che saranno articolati in momenti di conoscenza dei punti di interesse culturale, storico e naturalistico del borgo, visite presso le aziende e le associazioni iscritte all’Albo del POLO, degustazioni eno-gastronomiche, esperienze immersive e un Salotto del Borgo, aperto ai visitatori, in cui si potrà convivialmente partecipare a momenti culturali e artistici.