Franco Alfieri lascia la presidenza dell’Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento

Franco Alfieri da ieri non è più presidente dell’Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento. Durante il consiglio unionale ha annunciato la sua scelta di lanciare l’incarico. Una decisione necessaria considerato che Alfieri già occupa la carica di Presidente della Provincia e sindaco di Capaccio Paestum, anche se lui stesso ha sottolineato che non c’è un nesso con la sua decisione.

Le dimissioni di Franco Alfieri da presidente dell’Unione dei Comuni

“Quella che annuncio oggi è una decisione ponderata e maturata col tempo ma non legata alla recente elezione a Presidente della Provincia – ha detto Franco Alfieri – potrei tranquillamente continuare a mantenere anche questa carica, ma ritengo che sia giusto anche dare spazio agli altri componenti di questo Consiglio. Chi prenderà il mio posto? Chiunque sarà non vedo alcun problema particolare, troveremo la giusta quadra con serenità”.

La prossima seduta dell’Unione procederà alla nomina del nuovo presidente. Intanto è stato deliberato l’ingresso nell’Ente di Albanella e dato parere favorevole a Castelnuovo Cilento ed Omignano.

Il consiglio unionale ha anche eletto il nuovo presidente del Consiglio. Si tratta del sindaco di Torchiara, Massimo Farro.

Il gruppo di minoranza

Intanto si è costituito anche il gruppo di minoranza composto da Teresa Magnoni per Rutino, Raffaele Marciano per Laureana e Marzia Chirico per Lustra, cui si aggiunge il neo eletto Raffaele Pesce, nominato capogruppo.

“Ringrazio Marzia Chirico, Teresa Magnoni e Raffaele Marciano per l’attestazione di stima e amicizia. Sono sicuro che lavoreremo insieme per la nostra comunità, come già facciamo nei consigli comunali, seguendo innanzitutto le norme di legge, espletando al meglio il ruolo di indirizzo e controllo che la carica ci impone”. Questo il commento di Pesce.