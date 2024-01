Una Salernitana tutto cuore non basta: la Roma passa all’Arechi

La Salernitana perde per 1-2 all’Arechi contro la Roma. In una partita giocata con grande entusiasmo da parte dei granata, si decide tutto nel secondo tempo. I giallorossi passano sul doppio vantaggio ad inizio ripresa grazie al rigore di Dybala e alla rete di Pellegrini. Inutile il gol di Kastanos che aveva dato speranza ai padroni di casa fino al 90’. Con questo ko la Salernitana resta ultima in classifica con 12 punti e ottiene la sua 4 sconfitta consecutiva

Primo tempo

La Salernitana mette in campo grande voglia per tutti i primi 45’. La Roma viene chiusa nella propria metà campo e non crea praticamente nulla. I granata si rendono pericolosi in più di una circostanza, ma peccano sotto porta. Il primo squillo arriva dopo 60 secondi dall’inizio del match. Simy scappa via alla retroguardia giallorossa, ma la sua conclusione viene deviata in angolo. Candreva è, come sempre, tra i più ispirati dei suoi. L’esterno di Inzaghi si libera per la conclusione che viaggia alta sopra la traversa.

L’occasione buona capita anche a Bradaric che, dopo aver saltato Mancini, impegna per la prima volta Rui Patricio. Dalla mezz’ora in poi la Salernitana spinge sull’acceleratore. I granata cercano di sfondare soprattutto sulla fascia di destra. Il tiro ravvicinato di Tchaouna viene respinto dal portiere giallorosso, poi ancora Candreva spara alto da buona posizione.

La Roma si fa vedere dalle parti di Ochoa con un calcio di punizione di Pellegrini che, però, termina abbondantemente sul fondo. Nei minuti finali la Salernitana recrimina per un intervento duro di Pellegrini. Il capitano giallorosso viene solamente ammonito, ma tutti i giocatori granata vorrebbero il rosso.

Secondo tempo

Nella ripresa la partita diventa finalmente accesa ed emozionante. Al 4’ la gara si sblocca. L’arbitro assegna un calcio di rigore alla Roma per un tocco di mano di Maggiore sul colpo di testa di Cristante: dal dischetto va Dybala che non sbaglia e fa 0-1.

La Salernitana, però, non demorde e si catapulta in avanti a caccia del pari. La palla gol divorata da Simy al 15’ è clamorosa. L’attaccante granata da due passi spedisce, di testa, la sfera alta.

Al 20’ la Roma raddoppia. Grande azione da parte dei giallorossi che si proiettano in avanti con Karsdorp. Il terzino olandese disegna una pennellata per Pellegrini che deve solamente depositare il pallone in porta sul secondo palo. I padroni di casa, nonostante il doppio svantaggio, non si arrendono e accorciano le distanze con Kastanos con un preciso colpo di testa. In pieno recupero la Salernitana ha anche l’occasione per il clamoroso pareggio. Stacco aereo ben angolato da parte di Ikwuemesi bloccato da Rui Patricio. È questa l’ultima opportunità della partita.

La Salernitana cade in casa e sprofonda sempre di più all’ultimo posto della classifica. La prestazione fatta di grinta e voglia non basta, la Roma si aggiudica l’intera posta in palio.