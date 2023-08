Ufficializzata l’apertura della mostra “Voci di Libertà. I combattenti alleati di origine italiana nella Seconda Guerra Mondiale”

Domenica 3 settembre, alle 18.30, inaugurazione della mostra storico-documentaria “Voci di Libertà. I combattenti alleati di origine italiana nella Seconda Guerra Mondiale / Voices of Liberty: Allied Servicemembers of Italian Descent in WWII” a cura di Matteo Pretelli e Francesco Fusi al NEXT – Nuova Esposizione Ex Tabacchificio di Cafasso a Capaccio Paestum. Attraverso foto, documenti inediti e video, la mostra racconta l’esperienza vissuta durante il secondo conflitto mondiale da migliaia di militari alleati di origine italiana, principalmente statunitensi, nati nei luoghi di emigrazione delle proprie famiglie, che prestarono servizio in guerra non “contro” ma “per” il Paese dei loro padri, in difesa della libertà.

La mostra

Ampio spazio è riservato ai racconti di vita delle comunità italiane all’estero. Una sezione della mostra è dedicata alle visite compiute dai soldati italoamericani durante la Campagna d’Italia nei loro paesi di origine e agli incontri avuti con i propri parenti. Tutto il materiale fotografico e documentario riprodotto è organizzato per tema e inquadrato in sezioni descrittive con testi in italiano e in inglese.

Organizzata da Weboli A.p.s. in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Capaccio Paestum, dell’Università di Napoli “L’Orientale” e sostenuta dalla Missione Diplomatica degli U.S.A. in Italia – dopo Firenze, Roma e Napoli – “Voci di Libertà” sarà visitabile all’Ex Tabacchificio di Cafasso, situato a 2 chilometri dal Parco Archeologico di Paestum, dalla prima domenica di settembre e fino al 29 ottobre. La mostra rientra nel programma degli eventi per le celebrazioni dell’ottantesimo anniversario dello Sbarco di Salerno (Operation Avalanche) pianificato della Provincia di Salerno.