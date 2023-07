Tutto pronto per l’evento “Borghi…d’Artista” che si terrà dal 3 al 5 agosto

È pronto il programma della seconda edizione di “Borghi…d’Artista”, l’evento che si terrà nel centro storico di Castel San Lorenzo dal 3 al 5 agosto, promosso dall’Associazione Margherita, presieduta dal giovanissimo Domenico Bosco.

Lungo le vie della storica località Santa Maria e in Piazza Umberto I, il nucleo più antico del paese affacciato sulla splendida Valle del Calore, sarà possibile degustare i piatti della tradizione locale, tra cui spiccano il rinomato scazzatiello, la pasta tipica del posto rigorosamente fatta a mano dalle signore del paese secondo una tradizione antica che si trasmette di generazione in generazione, condito con sugo di ragù o di castrato; salumi locali; il gustoso vicciu, altra golosità che da sempre rappresenta la migliore merenda per grandi e bambini, e poi l’ottimo vino nel quale si potrà tuffare la gustosa percoca, insieme ad altri piatti della tradizione locale.

Le 3 serate

Nel corso delle tre serate si potrà assistere a spettacoli itineranti, e ammirare l’artigianato locale. Il programma delle tre serate è molto ricco: il 3 agosto l’apertura della manifestazione è affidata allo spettacolo della scuola di danza Giselle “Peter Pan… il Musical”; a seguire si terrà l’esibizione di un gruppo di musica popolare di Castel San Lorenzo, “I Valcalore”.

La serata del 4 agosto si aprirà con l’esibizione di ginnastica artistica e ritmica a cura di Daniela Di Benedetto, a cui farà seguito il concerto di un’altra band locale di musica popolare, “I Sibbenga sunamu”; dalla mezzanotte dj set con Miss Erika DJ.

La serata del 5 agosto si aprirà con il Dj Cosmoworld “Tonico e Morfuco”, e dopo la mezzanotte Dj set con Christian Arietta. Tutte le sere spazio ed artigianato, al mercato contadino all’enogastronomia e a spettacoli itineranti.

Il percorso

Lungo il percorso saranno in mostra degli oggetti dedicati agli antichi detti di Castel San Lorenzo, e sarà allestita una piccola mostra fotografica dedicata alla storia del paese e alla sua evoluzione nel tempo. Infine al Belvedere “Capozzolo” sarà allestito uno spazio prettamente dedicato alle origini del paese.