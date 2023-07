Tutto pronto per la gara podistica StraCarilla all’insegna dell’inclusione

E’ tutto pronto ad Altavilla Silentina per la gara podistica regionale Fidal denominata “StraCarilla” dal nome della frazione, Borgo Carilla, in cui si svolgerà.

La corsa si terrà sabato 29 luglio ossia nel periodo dedicato ai festeggiamenti della Madonna della Neve, e si terrà su un percorso di nove chilometri che partirà da piazza Alfania e proseguirà per le strada extraurbane includendo gli spazi vicini alla chiesa della Madonna della Neve.

Dall’organizzazione hanno fatto sapere che non sarà solo una semplice corsa inserita tra i festeggiamenti, ma sarà anche un modo per permettere ai più piccoli, attraverso gare e circuiti ad essi dedicati, di trascorrere una giornata di sport all’insegna del grande valore dell’inclusione in quanto alla gara parteciperà il gruppo di Sogno Attivo, composto da atleti con disabilità.

Gli atleti

Gli atleti in carrozzina, spinti da una decina di atleti agonisti di varie società, disputeranno la StraCarillia e alla premiazione, che si terrà verso le ore 20:00, parteciperanno oltre agli organizzatori, ai dirigenti federali e agli amministratori comunali, anche la presidente dell’associazione “Mi girano le ruote”, Vitina Maioriello proprio per sottolineare l’importanza dell’inclusione.

I commenti dei promotori dell’eventi

“Ammirare queste splendide persone e la loro forza e dignità nel gestire la propria disabilità è un’occasione per riflettere su noi stessi ed attuare tutto ciò che aumenta il loro supporto e la loro totale integrazione nella vita quotidiana” hanno fatto sapere i promotori dell’evento.

La gara inizierà alle ore 19:00 e conta già circa duecento iscritti provenienti da tutta la Campania.