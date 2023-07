Voucher gratuiti per l’attività sportiva al Dojo Poseidon e altre Associazioni per i Minori, al via il bando pubblico per le famiglie

La Regione Campania conferma il suo impegno a sostenere l’attività sportiva per i giovani anche per l’anno sportivo 2023-2024.

Con una notizia che sarà sicuramente accolta con entusiasmo da genitori e minori, il governo regionale ha deciso di destinare la somma di 2 milioni e 500 mila euro in voucher per agevolare l’accesso gratuito all’attività sportiva.

La misura si rivolge ai minori residenti nella Regione Campania, compresi tra i 6 e i 15 anni, e alle loro famiglie che rientrano nelle fasce di reddito medio-basse.

Questa iniziativa è finalizzata a garantire a tutti i giovani, indipendentemente dalla situazione economica delle loro famiglie, la possibilità di praticare sport e di godere dei suoi innumerevoli benefici.

L’iniziativa

Un aspetto innovativo di questa iniziativa è che, a differenza del passato, il contributo sportivo non sarà assegnato alle associazioni sportive, bensì direttamente ai minori beneficiari. Questa scelta mira a garantire che il sostegno economico arrivi in modo diretto ed efficace a chi ne ha bisogno, ovvero i giovani sportivi.

Il Voucher sportivo

Il Voucher Sportivo assegnato a ciascun minore avrà un importo massimo di 400 euro. Questo contributo potrà essere utilizzato per coprire le spese legate all’iscrizione a una qualsiasi disciplina sportiva praticata presso le società sportive della regione. Saranno, quindi, i genitori dei minori a poter scegliere liberamente l’attività sportiva più adatta ai propri figli, sapendo di poter contare sul supporto economico della Regione Campania.

Questa iniziativa pone la Campania in una posizione di avanguardia nell’ambito degli incentivi sportivi regionali, con l’obiettivo di rendere lo sport accessibile a tutti i giovani e promuovere uno stile di vita sano sin dalla giovane età. Gli effetti positivi di un’attività sportiva regolare e costante sulla crescita e lo sviluppo dei minori sono ben noti, e questa misura dimostra il forte impegno della Regione nel garantire un futuro più sano e promettente per le nuove generazioni.

La Regione Campania invita, quindi, i genitori dei giovani interessati a rimanere informati sulle modalità di richiesta e assegnazione dei Voucher Sportivi, affinché nessun minore idoneo a beneficiare di questo sostegno economico venga escluso.