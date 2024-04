Tutto pronto per il Premio Internazionale Cattel

L’importante è crederci e avere coraggio, come quello dimostrato dai promotori del Premio Internazionale Cattel, Ad Maiora e Canoneinverso con il sostegno del Rotary Club Sapri Golfo di Policastro e il patrocinio, della Provincia di Salerno, del Comune di Sapri, del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e di Rai Campania.

Dopo il successo conseguito nella II Edizione che ha visto la partecipazione di numerosi esponenti della vita culturale italiana e un’ottima risposta di pubblico e di critica, prende il via la III Edizione del Premio Internazionale Cattel. Sul calendario sono già stati segnati i giorni 7 e 8 giugno, un omaggio all’apertura della ricca stagione estiva e il suggestivo palcoscenico del lungomare di Sapri accoglierà ancora una volta la kermesse.

Gli ospiti

Gli ospiti di quest’anno appartengono all’olimpo della cultura, volti noti dello spettacolo e interpreti del nostro tempo come giornalisti, narratori, saggisti e studiosi pronti a condividere le proprie esperienze. Le prime indiscrezioni confermano la presenza di Marisa Laurito e Michele Mirabella che certamente renderà la manifestazione unica e irripetibile. E poi, chi ci sarà ad accompagnare queste due colonne della televisione italiana che quest’anno compie i suoi primi 70 anni senza dimostrarli?

L’organizzazione conferma, anche per il 2024, la direzione artistica a Gino Aveta e la conduzione per la prima serata a Renato De Rienzo, Tonia Filomena e Andrea Ianniello e per il galà previsto per la seconda serata, Alessandra Masi e Gino Aveta.

Il programma ufficiale arriverà tra una decina di giorni, ma gli obiettivi sono stati già confermati: far diventare la città di Sapri, fulcro del Golfo di Policastro, il principale attrattore turistico a sud della Provincia di Salerno.