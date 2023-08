Trovato con hashish e anfetamine: arrestato straniero a Capaccio Paestum

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agropoli hanno compiuto un’importante operazione, arrestando in flagranza di reato un individuo straniero, identificato come G.H. L’uomo è stato accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

La scoperta della droga

Durante l’arresto, è emerso che G.H. era in possesso di circa 70 grammi di hashish e 13 grammi di anfetamine, confermando i sospetti delle forze dell’ordine riguardo alla sua attività illecita. La quantità di droga sequestrata suggerisce un’attività di spaccio rilevante nel territorio.

Materiale per il confezionamento

Non solo droga, ma G.H. è stato trovato anche in possesso di materiale per il confezionamento delle sostanze stupefacenti. Questo indica un’organizzazione ben strutturata e la volontà di vendere la droga in quantità pronte per lo spaccio.

Il ritrovamento di un coltello

Nel corso dell’operazione, i militari hanno anche rinvenuto un coltello in possesso di G.H.

L’arresto di G.H. rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro il traffico di droga nella zona di Agropoli, segnalando il duro lavoro svolto dai carabinieri nel mantenere la sicurezza e contrastare il crimine organizzato.