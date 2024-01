Taekwondo: la PST Academy di Matinella porta a casa 8 medaglie

Trofeo Open strepitoso per la PST Academy di Matinella. Il trofeo Dicearchia Taekwondo Open del 20 e 21 Gennaio 2024 ha previsto due giorni di combattimento per le categorie kids, cadets, junior e senior presso il palazzetto dello sport di Giugliano.

La gara

La PST Academy ha partecipato con 8 atleti e ha portato a casa 6 medaglie d’oro, 1 d’argento e 1 di bronzo.

Per la categoria senior oro per Sif Morad; per la categoria junior bronzo per De Vecchis Sara; per la categoria cadets Oro per Essabai Fatima, Essabai Fatine e Capozzoli Sofia. Argento per Essabai Farah; infine per la categoria Kids, oro per Ruggia Gabriele e Scandizzo Zoe.

«Un applauso strepitoso a questi ragazzi che conoscono l’impegno e lo profondono su più fronti. Rispettano le regole, comprendono il significato di sacrificio e collaborazione e vivono ognuno di questi valori anche al di fuori dell’ambito sportivo», commentano dalla società.