Albanella: migliorano le condizioni di Adriano Galdi, il barista gravemente ferito in un incidente stradale

Sta meglio ed è tornato a casa dall’ospedale Adriano Nicola Galdi, il 29enne, titolare di un bar di Matinella, che il 22 marzo scorso aveva riportato gravi ferite in seguito ad un incidente stradale avvenuto in via La Pila, a Capaccio Paestum. Galdi si trovava in sella alla sua moto quando cadde rovinosamente sull’asfalto a causa di uno scontro con un’auto guidata da un uomo della stessa Matinella, frazione di Albanella, che subito si fermò a prestare soccorso. Il centauro fu trasportato d’urgenza prima presso l’ospedale di Vallo della Lucania e poi, in elisoccorso, presso l’Ospedale del Mare di Napoli.

Un momento emozionante

A distanza di diversi giorni dall’incidente Galdi è tornato a casa, dalla sua famiglia: “Tornare a casa dall’ospedale può essere un momento carico di emozioni contrastanti. Dopo giorni o settimane passati tra quelle mura bianche, finalmente si apre di nuovo la porta di casa, e l’aria familiare riempie i polmoni con un senso di sollievo e di normalità ritrovata. Mentre si percorrono quelle strade familiari che ora sembrano sorridere con una luce diversa, la mente ripercorre i momenti trascorsi in quell’ospedale, tra volti sconosciuti diventati familiari e attimi di speranza e paura. Ogni curva della strada sembra segnare un nuovo inizio, un capitolo che si chiude e un altro che si apre. È un momento di pace e gratitudine” ha affermato Galdi, tra le altre cose, ringraziando quanti gli sono stati vicini in questi giorni difficili.

I ringraziamenti

“C’è sempre stato qualcuno pronto ad incoraggiarmi! Ora è tempo di ritornare alla normalità, apprezzare di più gli amici, i familiari e tutto quello che la vita fortunatamente mi ha concesso” ha concluso.