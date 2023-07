Incidente a Capaccio Paestum: barista Investito Mentre Viaggiava in Scooter

Questa mattina, un ennesimo incidente stradale si è verificato in viale della Repubblica a Capaccio Paestum, coinvolgendo un noto barista della Città dei Templi. Il 49enne, titolare di un famoso bar nella zona, stava viaggiando a bordo del suo scooter quando si è scontrato frontalmente con una Volkswagen T-Roc. L’impatto è stato violento, causando gravi lesioni al 49enne. Il barista ha riportato un trauma cranico e facciale. Oltre alle ferite alla testa, l’uomo ha subito lesioni anche all’addome e agli arti inferiori.

Intervento dei Soccorritori e Trasferimento all’Ospedale di Eboli

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente gli operatori sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al ferito. Vista la gravità delle condizioni, il 49enne è stato trasferito d’urgenza presso l’ospedale di Eboli, dove riceverà ulteriori cure e accertamenti medici approfonditi.

La Polizia Municipale Indaga

Al fine di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare le responsabilità, gli agenti della Polizia Municipale si sono recati sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi del caso. L’indagine sarà fondamentale per comprendere le cause dello scontro e stabilire se vi siano eventuali violazioni del codice della strada da parte di uno dei due conducenti coinvolti nell’incidente.