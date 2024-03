Albanella: il parco giochi della frazione Matinella sarà intitolato a Fabio Lanza

Il parco giochi della frazione Matinella sarà intitolato a Fabio Lanza. La proposta, avanzata dal consigliere di minoranza Giuseppe Capezzuto, durante l’ultimo consiglio comunale tenutosi ad Albanella, è stata approvata all’unanimità. Lanza, brillante avvocato e già amministratore di Albanella, è venuto a mancare il tre marzo scorso, a soli 49 anni, a causa di una malattia.

Un bellissimo ricordo nella comunità di Albanella

La sua perdita ha lasciato grande tristezza e un vuoto incolmabile nella comunità albanellese, come è stato sottolineato durante l’assise dagli amministratori che hanno voluto omaggiarne la memoria con un gesto che interpreta i sentimenti di stima e affetto dell’intera comunità verso il compianto avvocato.

Il parco giochi che sarà intitolato a Lanza si trova, precisamente, lungo il canale di Matinella e fu proprio Lanza, durante gli anni in cui fu amministratore comunale, a volerne la realizzazione. L’avvocato Lanza, infatti, ha dedicato ben quindici anni alla politica albanellese, cinque come membro dell’opposizione e dieci come assessore.

Una perdita dolorosa

Il sindaco di Albanella, Renato Josca ha colto l’occasione per esprimere parole di vicinanza verso l’avvocato Lanza che, a causa di un’incurabile malattia, ha lasciato la moglie e una figlia.