Addio all’avvocato Fabio Lanza, comunità di Albanella in lutto

Dolore ad Albanella per la prematura scomparsa dell’avvocato Fabio Lanza, un professionista molto benvoluto e stimato per la sua preparazione e disponibilità. L’avvocato Lanza, noto per la sua competenza, era ricoverato presso un hospice di Eboli. Lascia la moglie Maddalena e la figlia.

Un impegno durato quindici anni in politica

L’avvocato Lanza ha dedicato circa quindici anni alla politica, cinque come membro dell’opposizione e dieci come assessore. Durante il suo impegno politico, ha dimostrato competenza e capacità. A lui si deve, ad esempio, l’istituzione del primo servizio civile giovanile e la creazione di un Forum dei giovani.

I funerali si terranno domani

I funerali dell’avvocato Fabio Lanza si svolgeranno domani (martedì 4 marzo) alle 10:30 presso la chiesa di San Gennaro a Matinella. Sarà un momento di commozione e ricordo per tutti coloro che hanno conosciuto e apprezzato il professionista.