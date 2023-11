Stagione teatrale al De Filippo di Agropoli: in scena, “Uomo e galantuomo” per la regia di Armando Pugliese

E’ in programma mercoledì 29 novembre alle ore 20,45 al Cineteatro “Eduardo De Filippo” di Agropoli “Uomo e galantuomo” per la regia di Armando Pugliese, con Geppy e Lorenzo Gleijeses. Si tratta del secondo spettacolo dell’ottava Stagione teatrale. E’ il primo testo in tre atti di Eduardo, scritto nel 1922. Con un meccanismo comico straordinario, narra la storia di una compagnia di guitti scritturati per una serie di recite in uno stabilimento balneare. Proverbiale la scena delle prove di “Mala Nova” di Libero Bovio, in cui un suggeritore maldestro, continuamente frainteso dagli attori, ne combina di tutti i colori. Poi gli intrecci amorosi si mescolano alla finta pazzia, unica via per evitare duelli e galera. Geppy Gleijeses (qui Gennaro De Sia), allievo di Eduardo, dal quale ricevette il permesso a rappresentare le sue opere, è alla settima interpretazione delle opere del Maestro.

Commedia in tre atti di Eduardo

L’ultima, quella di Domenico Soriano in “Filumena Marturano” con la regia di Liliana Cavani, lo ha visto insignito di innumerevoli premi, tra cui quello come Migliore Attore Europeo, conferitogli dall’Accademia Europea Medicea nel 2018. Lorenzo Gleijeses, allievo prediletto di Eugenio Barba, ha già interpretato con grande successo Luigi Strada in “Ditegli sempre di sì” con la regia del padre.

Ernesto Mahieux, David di Donatello per “L’imbalsamatore” di Matteo Garrone sarà il Conte Tolentano. Al loro fianco altri otto valentissimi attori. Armando Pugliese, tra i più grandi registi italiani, ha diretto più volte opere di Eduardo, soprattutto successi storici che hanno visto protagonista Luca De Filippo.

Le info utili

Biglietti disponibili on line sul sito www.cineteatroeduardo.it e presso il botteghino del teatro, aperto martedì, giovedì, sabato e domenica dalle 16 alle 20; il giorno dello spettacolo, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17.00 fino a inizio spettacolo. Info al 324.7879696.