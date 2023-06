Sporting Sala Consilina, per la porta c’è l’accordo con Yuri Pozzo

L’ASD Sporting Sala Consilina ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Yuri Pozzo, portiere di classe 1992. Pozzo ha firmato un contratto che lo legherà alla società gialloverde fino al 30 giugno 2024. Questa importante acquisizione rafforza la squadra e porta esperienza e talento in campo.

Chi è Yuri Pozzo

Yuri Pozzo ha una carriera consolidata nel calcio a 5 italiano. Ha indossato la maglia della Sampdoria Futsal e ha giocato per due stagioni anche con il CDM Genova, con presenze anche nella Serie A. Successivamente, ha fatto parte del Manfredonia, dove ha militato in Serie B con il Pavia nella scorsa stagione.

Il portiere è ora entusiasta di avere l’opportunità di tornare a giocare nella massima serie italiana e di farlo con i colori gialloverdi dello Sporting Sala Consilina. Yuri Pozzo è determinato a mettersi nuovamente alla prova e a continuare a crescere e migliorarsi come giocatore. L’atleta è grato per l’opportunità offertagli e non vede l’ora di iniziare questo nuovo percorso.

L’ingaggio del calciatore e le sue prime parole

La trattativa che ha portato all’arrivo di Yuri Pozzo allo Sporting Sala Consilina è stata possibile grazie alla mediazione dell’avvocato Giuseppe Lofrano di LG Procure Sportive. Questo accordo rappresenta un importante passo avanti per entrambe le parti coinvolte e testimonia la visione solida e ambiziosa della società gialloverde.

Yuri Pozzo si è espresso sul suo trasferimento, dichiarando: “Sono molto contento di avere la possibilità di tornare in Serie A e sono grato di poterlo fare con i colori gialloverdi. Non vedo l’ora di cominciare questo nuovo percorso per continuare a crescere e migliorarmi.”