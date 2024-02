Sparatoria a Salerno: titolare di un bar gambizzato

Nella serata di giovedì, un violento episodio si è verificato in via degli Etruschi a Matierno, una frazione a nord della città di Salerno. Un uomo, proprietario di un bar, è stato colpito da colpi di arma da fuoco partiti da un’auto in transito. Il 73enne con precedenti penali, è stato immediatamente trasferito in ambulanza all’ospedale Ruggi di Salerno, presentando ferite agli arti inferiori. Sebbene le sue condizioni siano gravi, non sembrerebbe essere in pericolo di vita.

Indagini in corso da parte delle forze dell’ordine

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Questura di Salerno e i carabinieri della Compagnia del capoluogo, che hanno prontamente avviato le indagini per risolvere il caso.

Al momento, gli inquirenti sembrano concentrarsi sulla pista dello spaccio di droga in città.

Chiusura temporanea della strada per consentire le indagini

Dopo il fatto, al fine di garantire lo svolgimento delle indagini in modo adeguato, sia i carabinieri che la polizia hanno temporaneamente chiuso la via degli Etruschi. La strada è rimasta interdetta per circa due ore, durante le quali sono stati effettuati tutti i necessari rilievi e accertamenti sul luogo.