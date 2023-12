Si aprono i festeggiamenti natalizi ad Altavilla Silentina

Sabato 16 dicembre, il centro storico di Altavilla Silentina si anima con la rappresentazione del Presepe Vivente e l’inaugurazione del Concorso Presepiale L’Angolo del Presepe. L’evento, organizzato dal Forum dei Giovani insieme ad altre associazioni, propone una suggestiva rappresentazione della Natività attraverso un percorso itinerante nel centro storico, coinvolgendo i visitatori in una riflessione sullo spirito del Natale. L’appuntamento è alle 18.30 in Piazza Umberto I, con partenza cadenzata per gruppi di 30 persone e prenotazione consigliata al numero +39 351 792 1535. Inoltre, è prevista un’area food al termine del percorso.

L’Angolo del Presepe

L’inaugurazione de L’Angolo del Presepe offre un’esposizione artistica a cielo aperto con opere presepiali realizzate da artigiani, artisti, scolaresche e amatori. La mostra sarà accessibile nei weekend di tutto il mese.

Intra Moenia – Festa del Cinghiale

Dal 28 al 30 dicembre, si terrà la Festa del Cinghiale all’XI edizione, con un percorso culinario nel centro storico di Altavilla Silentina. Durante l’evento, saranno disponibili varie pietanze tipiche, con particolare attenzione alle preparazioni a base di cinghiale. Inoltre, ci saranno intrattenimento, musica e spettacoli itineranti, rendendo l’evento adatto a tutte le età e a tutti i gusti.

Questo ricco e variegato programma offre un’ampia gamma di attività per celebrare il Natale e trascorrere piacevoli momenti nel suggestivo contesto del centro storico di Altavilla Silentina.