Altavilla Silentina si prepara al Natale con un concorso presepiale

Altavilla Silentina si prepara al Natale infondendone lo spirito attraverso un concorso presepiale che vedrà i vincitori aggiudicarsi anche un premio in denaro. Il concorso, denominato “L’angolo del presepe”, si terrà nell’ambito della manifestazione “Intra Moenia” organizzata con la collaborazione dell’ente comunale, guidato dal sindaco Francesco Cembalo, dell’associazione “Altavilla Viva”, dello staff dell’evento “Hocus Focus”, dei membri dell’A.N.L.C. (Associazione Nazionale Libera Caccia) e dei giovani del Forum. Il concorso è stato articolato in tre sezioni: la prima, dedicata al professore Francesco Saponara, è rivolta alle scuole, la seconda, in memoria di Saverio Reina, è rivolta a singole persone o gruppi privati e la terza è rivolta a tutti purché partecipino con un presepe allestito all’aperto.

Ecco come funziona

A votare il presepe più bello per le prime due sezione saranno gli stessi visitatori che a partire dall’otto dicembre potranno ammirare le installazioni presso le vie del borgo altavillese. Per la terza sezione, invece, sarà la giuria social che decreterà il vincitore dopo aver osservato le foto dei presepi. La consegna dei presepi dovrà avvenire entro il 6 dicembre, secondo le modalità indicate nel regolamento consultabile dal sito del Forum dei Giovani www.fdgaltavilla.it .

I premi per la sezione dedicata alle scuole consisteranno in spettacoli di animazione e intrattenimento per la classe vincitrice della scuola primaria e in un viaggio di istruzione a Napoli per far visita ai presepi di San Gregorio Armeno per i vincitori della scuola secondaria.

I premi

La seconda sezione, invece, prevedrà tre vincitori a cui saranno assegnati, a seconda della loro posizione nella classifica, 150 euro, 75 euro e 25 euro oltre ad una targa celebrativa. Il vincitore della terza sessione, invece, si aggiudicherà 100 euro e la targa celebrativa. L’evento “Intra Monia” che prevedrà musica, enogastronomia e intrattenimento per le vie del centro storico addobbate per il periodo natalizio, si terrà dal 28 al 30 dicembre.