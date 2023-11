Al Cilento Outlet si accende la magia del Natale: una festa luminosa in un’atmosfera incantata

Un’atmosfera unica e tanta voglia di stare assieme, al Cilento Outlet è tutto pronto per dare il via alle festività natalizie con uno spettacolare evento di accensione delle luci, in programma per sabato 18 novembre dalle 16.00 alle 19.00. Un’occasione imperdibile per immergersi in un’atmosfera incantata, dedicata a grandi e piccini. Quest’anno, il Cilento Outlet ha preparato un evento straordinario che promette di incantare proprio tutti. La festa prenderà il via con l’accensione delle luminarie in tema fashion, che trasformerà le vie del Centro in una passerella; poi, spazio ad un’allegra parata che sfilerà per il Centro, guidata da una entusiasmante street band composta da cinque talentuosi musicisti.

Un’esperienza unica e indimenticabile

Accanto a loro, adorabili mascotte natalizie, farfalle luminose e i trampolieri si uniranno alla festa, rendendo l’atmosfera ancor più allegra e coinvolgente. Insomma, un tripudio di luci, colori e suoni natalizi che regaleranno agli ospiti del Centro un’esperienza unica e indimenticabile.

«Siamo entusiasti di dare il via alle festività natalizie con un evento così straordinario», dice la direttrice del Centro, Felicita Merlino. «Vogliamo creare un’atmosfera che incanti e avvolga le famiglie in un’esperienza da vivere in serenità. Le luci accese, la musica festosa e la presenza delle mascotte renderanno questo momento davvero speciale e magico per tutti. Quest’anno abbiamo scelto il tema fashion – spiega la direttrice – perché c’è la consapevolezza che i nostri visitatori sono molto attratti dalle novità e desiderano seguire le ultime tendenze del mondo della moda».

Il Cilento Outlet

ll Cilento Outlet sorge nel mezzo di un territorio che attrae milioni di turisti italiani e stranieri ogni anno. Si trova, infatti, sulla Strada Statale 18, che collega Napoli e Salerno a Paestum. Con oltre 70 negozi per lui, per lei e per i più piccoli, offre ai propri clienti un’indimenticabile esperienza di shopping, intrattenimento e di scoperta del territorio.