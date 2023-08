Cilento Outlet: un’estate tutta da vivere tra magia, spettacoli e saldi imperdibili

Non solo i saldi e le grandi marche che accontentano le mamme e i papà, al Cilento Outlet l’estate è a misura di bambino. Anche quest’anno il management del Centro ha voluto regalare a migliaia di famiglie tanti eventi magici e divertenti. Momenti dedicati ai più piccoli, ma anche un’entusiasmante Notte Bianca. Andiamo con ordine. Si parte il 4 agosto con un coinvolgente laboratorio creativo e l’emozionante incontro con Shimmer e Shine. In un luogo dove ogni desiderio può diventare realtà, infatti, i piccoli ospiti del Cilento Outlet avranno l’opportunità di conoscere dal vivo e salutare le due adorabili geniette gemelle. Domenica 13 agosto, poi, spazio alla magia. Il primo ad incantare gli ospiti del Centro sarà Vito Lasala (ore 17.30) con il suo divertente Magic Variety, show ideato per sorprendere grandi e piccini. Alle 20.30 sarà invece la volta del divertentissimo Mago Pakito.

Domenica 20 agosto

Sempre all’insegna del divertimento sarà poi l’intrattenimento di domenica 20 agosto, con la compagnia Baracca dei Buffoni che – a partire dalle 18.00 – porterà nelle vie del Centro veri e propri spettacoli da circo tra arte di strada e giocoleria. Attesissima, come ogni anno, sarà poi la Notte Bianca di sabato 26 agosto (dalle 18.00 alle 23.00) con il Festival degli artisti di Strada. Insomma, un’estate tutta da vivere, quella del Cilento Outlet, che si chiuderà in bellezza il 27 agosto (dalle 18.00) nuovamente con compagnia Baracca dei Buffoni. «Le migliaia di famiglie che ogni anno ci scelgono – dice Felicita Merlino, center manager del Cilento Outlet – sanno di poter trovare da noi un’offerta di altissima qualità, ma anche un’esperienza di shopping coinvolgente. Da sempre il Cilento Outlet è un luogo pensato per tutta la famiglia, nel quale si possono fare ottimi acquisti, ma soprattutto si possono vivere emozioni autentiche».

ll Cilento Outlet sorge nel mezzo di un territorio che attrae milioni di turisti italiani e stranieri ogni anno: si trova, infatti, sulla Strada Statale 18, che collega Napoli e Salerno a Paestum, la costa del Cilento e a soli 20 minuti di auto dalle incantevoli bellezze della costiera amalfitana. Il Cilento Outlet è stato realizzato dal Gruppo IRGEN ed è gestito dalla Irgen Retail Management, la divisione dedicata allo sviluppo e alla gestione commerciale di Centri e Parchi Commerciali e Outlet. Con oltre 70 negozi per lui, per lei e per i più piccoli, progettati per il miglior rapporto qualità/prezzo con sconti fino al 70% tutto l’anno, il Cilento Outlet offre ai propri clienti un’indimenticabile esperienza di shopping, di intrattenimento e di scoperta del territorio.