Sfera Ebbasta a Casal Velino: braccio di ferro tra l’amministrazione comunale e gli organizzatori dell’evento

“Inadeguatezza dei luoghi e assenza delle verifiche e delle autorizzazioni obbligatorie previste dalla legge”. Il Comune di Casal Velino, diffida così gli organizzatori dell’evento di Sfera Ebbasta che dovrebbe tenersi in un beach club del luogo.

I fatti

Il tanto atteso evento, annunciato nelle scorse settimane, è in programma per domani 21 dicembre, tuttavia, secondo l’amministrazione Pisapia, i proprietari della location, nonché organizzatori dell’evento, avrebbero mancato di presentate le dovute certificazioni per la realizzazione della serata, comunicandola, tra le altre cose, solo a pochi giorni dalla data fissata con l’entourage del trapper.

Per questo motivo, il Sindaco ha presentato una diffida al prefetto, al questore di Salerno, al Reparto territoriale dei Carabinieri di Vallo della Lucania e al comando stazione Carabinieri di Acquavella per “Non attivare alcuna iniziativa volta allo svolgimento dello spettacolo musicale dell’artista ‘Sfera Ebbasta’ trattandosi di evento non autorizzato”.

La replica

Il proprietario del beach club, organizzatore dell’evento, non ha esitato a rispondere sostenendo che l’evento dovrebbe tenersi in una struttura temporanea e posta in uno spazio che può ospitare fino a 3000 persone, e che le certificazioni fino ad oggi inoltrate, sarebbero sufficienti al regolare svolgimento del dj set.

Al momento però, continua la sponsorizzazione e la vendita delle prevendite, per un evento destinato al sold out.