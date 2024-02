Serramezzana, approvato programma triennale per la realizzazione di opere pubbliche: ecco tutti gli interventi

Il Comune di Serramezzana, guidato dal Sindaco, Augusto Materazzi, ha approvato il programma triennale per la realizzazione di opere pubbliche 2024/2026. Sono diversi gli interventi che sono stati progettati su tutto il territorio e il quadro delle risorse necessarie per il completamento del programma si attesta sui 15.681,586,68 euro.

Gli interventi

Sono tanti i lavori messi in cantiere e diverse le aree di intervento che riguarderanno Serramezzana già a partire da questo 2024. Si parte dalla ristrutturazione e dal completamento dell’ex edificio scolastico di San Teodoro, al recupero dei borghi rurali di Serramezzana-San Teodoro-Capograssi, passando per interventi di messa in sicurezza della strada intercomunale Agnone Cilento-San Teodoro con la realizzazione di un nuovo ponte di attraversamento del vallone presente nell’area interessata.

Verranno eseguite anche operazioni di ristrutturazione di alcuni percorsi di particolare valore storico e culturale, destinati ad accogliere i flussi turistici tra il borgo di Serramezzana e Perdifumo.

Lavori di sistemazione sono programmati anche per il campo sportivo, con il recupero degli spogliatoi e di tutta l’area circostante. Non mancherà l’attenzione sui sistemi di depurazione, manutenzione delle arterie stradali e di messa in sicurezza del cimitero di San Nicola.

I fondi

Le risorse finanziarie a disposizione, per l’anno 2024, sono di 7.450,225,85 euro. Nei successivi due, la disponibilità si abbassa rispettivamente a 5.281,360,83 e 2.950,000,00 di euro.