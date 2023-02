Sbarcati a Salerno 21 migranti salvati nel Mediterraneo

Sono sbarcati al porto di Salerno 21 migranti salvati nel Mar Mediterraneo. Tra di loro ci sono due donne e tre bambini. Provvidenziale l’intervento della nave mercantile Eco Adriatica, partita da Palma di Maiora e diretta proprio a Salerno. L’attracco nel primo pomeriggio di ieri.

Sbarco migranti, le operazioni

Prima dello sbarco è stato necessario procedere ai dovuti controlli sanitari sui migranti. Arrivato l’ok si sono svolte le procedure di identificazione presso il centro comunale di via dei Carrari dove gli stranieri sono stati accolti. In serata, poi, sono stati trasferiti nei centri del salernitano che li ospiteranno.

Il salvataggio

I profughi provengono per lo più dall’Algeria. Sono tutti in buone condizioni di salute, non hanno patologie e sono risultati negativi al covid e ad altre possibili malattie infettive. Sono stati tutti assistiti e rifocillati.

Gran parte di loro erano diretti nei paesi del centro Europa. Sono stati recuperati in evidente difficoltà su un barchino, tra Algeria e Sardegna e quindi recuperato dalla nave mercantile.

Lo sbarco è avvenuto senza criticità, sotto l’occhio attento di volontari, personale sanitario e uomini della Questura.

Quello avvenuto ieri è il ventiseiesimo sbarco di migranti presso il porto di Salerno.