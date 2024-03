Sapri, turismo sociale e culturale: il piano sociale di zona S9 offre cultura e svago agli over 65 in difficoltà

Turismo sociale e culturale rivolto a persone che abbiano superato i 65 anni e che versano in condizioni di disagio economico e sociale.

Piano Sociale

È quanto messo in campo dal Piano Sociale di Zona Ambito S9, diretto dalla coordinatrice Gianfranca Di Luca, al fine di favorire occasioni di socializzazione e svago per gli anziani e contrastare le condizioni di solitudine con la realizzazione di tali progetti. A tal proposito gli uffici del Piano hanno organizzato una visita guidata presso la Reggia di Caserta oppure in una località della Costiera Amalfitana.

Le richieste

Potranno presentare richiesta di partecipazione i cittadini che avranno compiuto il 65° anno di età al momento di presentazione dell'istanza di manifestazione d'interesse; che sono residente presso uno dei Comuni dell'Ambito Territoriale S9, che sono autosufficienti e in buone condizioni psicofisiche da attestare con apposita certificazione medica e che presentano un ISEE inferiore ad € 15.000mila euro.

Le domande di partecipazione

Tutte le domande di partecipazione dovranno essere presentate secondo le modalità previste dal Piano, entro il prossimo 30 Aprile, e redatte tramite apposito modello allegato all'avviso presente sul sito del Piano di Zona Ambito S9. Le domande che perverranno oltre il termine di scadenza previsto dall'avviso potranno essere considerate solo se presenti le dovute risorse disponibili.