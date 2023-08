Sant’Arsenio, Comune cardio protetto: installati 5 DAE in punti strategici

L’importanza della defibrillazione precoce in caso di arresto cardiaco. Il Comune di Sant’Arsenio è cardio protetto, grazie all’installazione in cinque punti strategici, in luoghi di interesse pubblico, sul territorio comunale di altrettanti defibrillatori. Nello specifico sono stati installati 5 defibrillatori: uno all’ingresso del Comune di Sant’Arseno, uno nella Palestra comunale di Via Florenzano, uno nella struttura sportiva Stadio Comunale “Fratelli Cardiello”, uno nella Scuola Primaria ed un altro nella Scuola secondaria di primo grado. Grande soddisfazione esprime il consigliere comunale delegato alla sanità e prevenzione Vincenzo Forte.

“Orgoglioso di quanto l’amministrazione comunale ha inteso fare, sottolinea Vincenzo Forte. Abbiamo, con l’installazione di cinque DAE in altrettanti luoghi di interesse pubblico del Comune di Sant’Arsenio, assicurato copertura sul territorio e quindi cardio protezione.

Comune più sicuro

Da oggi, aggiunge il consigliere comunale, Sant’Arsenio rientra tra i Comuni sicuri con l’installazione dei DAE in norma con la Legge 116 del 4/08/2021”.