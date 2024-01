Sant’Angelo a Fasanella: sottoscritta la locazione della Caserma dei Carabinieri nell’immobile comunale

A Sant’Angelo a Fasanella la Caserma dei Carabinieri ha trovato posto in un immobile comunale. Dopo aver adempiuto alle numerose e preliminari prescrizioni previste dalla legge, il Ministero degli Interni ha autorizzato l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Gaspare Salamone, e la Prefettura di Salerno a stipulare il contratto di locazione con riferimento all’immobile adibito a Caserma dei Carabinieri. Il contratto è stato sottoscritto presso gli uffici della Prefettura di Salerno nei primi giorni di gennaio e successivamente è stato effettuato il conseguente sopralluogo presso la struttura.

Il patto di sottoscrizione

All’esito delle relative attività di verifica è stato redatto e sottoscritto l’indispensabile verbale alla presenza di tutti i responsabili incaricati e del primo cittadino. Un passaggio fondamentale per formalizzare e ufficializzare la locazione della Caserma presso lo stabile sito in via Madonna di Fatima.

Le novità

L’immobile, tuttavia, era già stato occupato dai militari dell’Arma dei Carabinieri in precedenza, ma si era reso necessario adeguare la locazione alle nuove disposizioni ministeriali. Al comune, per aver messo a disposizione l’immobile, sarà corrisposta una somma annuale.