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Santa messa per la traslazione del Sangue di San Pantaleone

Rivedi la diretta della Santa Messa della traslazione del sangue di San Pantaleone da Vallo della Lucania

Redazione Infocilento
Santa messa per la traslazione del Sangue di San Pantaleone
1 min di letturaCommenta

Dalla Cattedrale di San Pantaleone a Vallo della Lucania la santa messa in occasione della solennità della traslazione del sangue di San Pantaleone.

Ad officiare la santa messa il vescovo della Diocesi vallese, monsignor Vincenzo Calvosa.

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