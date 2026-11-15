Santa messa per la traslazione del Sangue di San Pantaleone

Dalla Cattedrale di San Pantaleone a Vallo della Lucania la santa messa in occasione della solennità della traslazione del sangue di San Pantaleone.
Ad officiare la santa messa il vescovo della Diocesi vallese, monsignor Vincenzo Calvosa.
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