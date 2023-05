Santa Marina e Sapri, chiusura delle scuole: misure precauzionali per l’allerta meteo arancione

A causa delle avverse condizioni meteorologiche previste nella regione Campania, la Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo arancione per i Comuni di Santa Marina e Sapri. L’allerta sarà in vigore dalle 21 di stasera, lunedì 15 maggio, fino alle 21 di domani sera, martedì 16 maggio. Di fronte a questa situazione di rischio, i sindaci Giovanni Fortunato e Antonio Gentile hanno deciso di adottare misure precauzionali per garantire la sicurezza dei cittadini.

Chiusura delle scuole per l’intera durata dell’allerta

I sindaci hanno invitato la cittadinanza a essere estremamente cauta e a limitare le uscite al minimo durante questo periodo critico. Le autorità locali e la Protezione Civile hanno sottolineato l’importanza di seguire attentamente le indicazioni di sicurezza e di prestare attenzione a possibili situazioni di pericolo, come il rischio di allagamenti o cadute di alberi a causa dei forti venti previsti.

La chiusura delle scuole è finalizzata a garantire la sicurezza dei bambini e degli studenti, evitando spostamenti inutili e potenziali situazioni di pericolo. I genitori sono quindi invitati a prendere le misure necessarie per assicurare che i loro figli rimangano al sicuro durante l’allerta meteo.

Seguire gli aggiornamenti e contattare le autorità competenti in caso di emergenza

Si consiglia vivamente alla popolazione di seguire costantemente gli aggiornamenti meteorologici e le comunicazioni ufficiali fornite dalle autorità competenti. In caso di emergenza, è fondamentale contattare immediatamente i numeri di emergenza locali per ottenere assistenza e supporto necessari. Prendere sul serio le misure precauzionali è essenziale per affrontare al meglio le avverse condizioni meteo e garantire la sicurezza di tutti i residenti.