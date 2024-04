Gerardo Liguori è il nuovo direttore sanitario del D.E.A. Eboli, Battipaglia, Roccadaspide, lo abbiamo incontrato per chiedergli quali sono i primi aspetti su cui bisogna lavorare per un’organizzazione ottimale del D.E.A., quali sono le considerazioni da fare riguardo al nuovo Atto Aziendale che riorganizza la Sanità in Provincia di Salerno e quale futuro immaginare per la sanità nella Valle del Sele e del Calore.