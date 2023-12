Salerno: tra Luci d’artista e buon cibo, ecco 10 indirizzi gastronomici che delizieranno i vostri palati

Se anche tu sei in visita a Salerno per le famose luminarie e ti stai domandando dove fermarti a mangiare, devi assolutamente leggere questo articolo: 10 indirizzi certi (e divisi per tasche e categoria) da provare. Una delle esperienze natalizie più straordinarie della Campania sono senza dubbio le Luci d’Artista a Salerno. Il capoluogo campano si trasforma magicamente in una pagina incantata di una fiaba senza tempo. Ma dove mangiare a Salerno durante le luminarie e non solo? Ecco per voi 10 indirizzi sicuri, provati e selezionati che renderanno il vostro soggiorno a Salerno indimenticabile. Non solo ristoranti, ma anche pizzerie, pasticcerie e cucina orientale, per accontentare ogni gusto e tasca. La lista è in ordine alfabetico.

Casa Mare: cucina contemporanea e di mare

Casamare, si presenta come un luogo marinaro e mediterraneo, offrendo un’esperienza culinaria articolata e accogliente nel centro di Salerno. Con un ingresso che esibisce un bancone di pesce e un’atmosfera rilassata, il locale offre diverse opzioni, allontanandosi dagli stereotipi del fine dining. Lo chef dimostra un approccio nobile al mestiere culinario garantendo in tavola piatti che non si fanno dimenticare. Servizio impeccabile, specialmente quando il locale è affollato, e uno shop con prodotti artigianali all’ingresso aggiungono un tocco speciale all’esperienza. La forza di Casamare risiede nei piatti saporiti e concreti e la proposta di crudo è ampia e ben eseguita. Casamare brilla per la sua cucina mediterranea identitaria, basata su ingredienti di alta qualità. Il modello di ristorazione adottato, con crudi di mare e piatti tradizionali ben eseguiti, mostra una cucina che piace e che avvicina a sapori chiari e leggibili. La gestione attenta del locale e i ricarichi ragionevoli sulla carta dei vini invitano i clienti a godersi appieno l’esperienza. Casamare rappresenta il meglio della tradizione culinaria campana, un luogo da non perdere per gli amanti del mare e del buon cibo.

Il Gozzo, Salerno: Gusto e Tradizione nel Cuore del Centro Storico

Il Gozzo a Salerno si distingue come uno dei ristoranti di mare più giovani e promettenti, conquistando un solido spazio nell’offerta gastronomica cittadina Situato in un angolo raccolto del centro storico, il locale trasmette un’atmosfera di quartiere autentico, valorizzata dalle poche ma preziose botteghe locali. All’interno, una sala graziosa e moderna accoglie gli ospiti con elementi di arredo in legno naturale e pietra di tufo. La selezione di vini campani e bollicine rimane un punto di forza, mentre l’attenzione alle stagioni del mare e della terra si riflette nei piatti. Ogni piatto nasce per piacere e la mano dello chef arricchisce ricette tradizionali con un tocco personale e innovativo. Una destinazione culinaria che coniuga gusto e tradizione, regalando una piacevole immersione nel cuore autentico della cucina salernitana.

Mood Steakhouse & Garden Bar a Salerno

Il Mood, confermandosi come un imperdibile locale a Salerno, si distingue come un autentico bistrot, annoverato tra i migliori d’Italia. La sua variegata proposta culinaria spazi dai prelibati Chateaubriand con scaloppa di foie gras e salsa bernese impeccabile ai ricercati taglieri di affettati e formaggi di altissima qualità, provenienti da Campania, Italia ed estero. Il servizio al Mood è un’eccellenza, caratterizzato da attenzione, professionalità e autentica passione. La cucina, attentamente curata nei dettagli, offre un’ampia gamma di opzioni, comprese proposte vegetariane. La cantina, con la sua notevole profondità, si presenta come un vero punto di forza, offrendo una combinazione ideale di prodotti locali di alta qualità e una conoscenza approfondita delle migliori proposte enologiche. La maturità della cucina di Mood si esprime attraverso sapori autentici, senza eccessi di estetica o spettacolarizzazione. Il locale dispone anche di un dehors invernale, ideale per godersi il clima mite sulle rive del Mediterraneo. La clientela dinamica contribuisce a mantenere un’atmosfera vivace, stimolando positivamente chi lavora. Il Mood propone piatti impeccabili senza scendere a compromessi, garantendo una soddisfazione completa al momento del pagamento. Il costo si aggira tra i 50 e i 60 euro a persona per il cibo, con una cantina che offre prezzi in stile enoteca. Assolutamente da non perdere per un’esperienza gastronomica di alto livello.

Pizzeria Don Antonio 1970 – Pizza Contemporanea di Qualità

Recentemente aperta, la Pizzeria Don Antonio 1970 è diventata un punto di riferimento consolidato a Salerno. Il pizzaiolo Fabio di Giovanni, insieme a Saverio Orilia e Gino Citarella, ha creato una pizza contemporanea senza eccessi nel cornicione. Con un impasto leggero e variazioni stagionali nel menu, Don Antonio offre un’esperienza gastronomica eccezionale. La carta dei drink è eccellente, con la possibilità di abbinare cocktail e gin tonic. La posizione del locale è comoda sia per il parcheggio che per esplorare il centro città e ammirare le luminarie nella villa comunale.

Pasticceria Romolo – Dolci Eccellenti e Atmosfera Familiare

Se non avete tempo per una cena completa, almeno non rinunciate al dolce. La Pasticceria Romolo è una delle migliori di Salerno. Il pasticcere e proprietario Remo è un vero vanto per l’intera regione, e i suoi dolci equilibrati e deliziosi sono amati in molte famiglie salernitane. Dal mignon ai pezzi normali, il bancone è sempre ricco. La sfogliatella è sublime, e tra le torte, la montblank è fenomenale. Durante il periodo natalizio, la vasta scelta di panettoni è un invito al gusto. La vera forza di Pasticceria Romolo? L’impronta familiare e il calore che traspare in ogni creazione. Un luogo che cresce di anno in anno, tutelando la qualità con passione.

Pescheria – Tradizione Campana in Chiave Moderna

I fratelli Esposito sono una garanzia di eccellenza, sia nel Cilento che oltre. Pescheria è un bistrot moderno che propone una cucina solida, di sostanza e radicata nella tradizione campana. Con piatti comfort food consolidati e porzioni generose, lo chef Lapigio mantiene un legame saldo con le radici locali. La cantina dei vini è ampia, e il servizio in sala è attento. L’ambiente interno è elegante e riservato, con un design curato e pochi posti. Pescheria è una scelta eccellente per un’esperienza gastronomica di alta qualità.

Pizza Guys – Un’Esperienza Culinaria Underground a Salerno

Da poco aperto a Salerno, il locale Pizza Guys si distingue immediatamente per la sua atmosfera underground e l’accoglienza calorosa del personale. Questa nuova aggiunta alla scena culinaria offre un’esperienza di comfort food che, sebbene eviti gli eccessi del Foodporn, unisce la maestria internazionale dello chef Carmine Raucci a un impasto classico napoletano realizzato con maestria. Il menu del Pizza Guys spazia dalle tapas, passando per la pizza, fino agli irresistibili dolci, offrendo ai clienti la possibilità di assaporare sapori nuovi ed entusiasmanti. In questa festa delle papille gustative, spicca l’agrodolce, che trova la sua espressione perfetta nel Korean Fried Chicken, una specialità da non perdere. Tra le proposte culinarie, consigliamo vivamente di provare anche la Pizza Pepperoni, un mix intrigante tra gli Stati Uniti e la tradizione napoletana. La Amalfi Lemon Tart del Pizza Guys si rivela una gustosa conclusione a un’esperienza che va oltre la pizza. La condivisione è la parola d’ordine in questo locale, dove l’atmosfera informale lo rende perfetto sia per una serata tra amici che per una fuga dalla routine quotidiana delle famiglie.

Punto Freddo: Il Gelato Artigianale che Scalda il Cuore a Tutte le Stagioni

Chi ha detto che il gelato si gusta solo d’estate? A Salerno, camminare tra le incantevoli luci con un buon gelato artigianale di Punto Freddo può rinfrescare le mani ma, allo stesso tempo, riscaldare l’anima. Punto Freddo si distingue per soddisfare le tue dolci voglie con una selezione eccezionale di oltre 30 gusti di gelato artigianale, dolce e cremoso. I gelati sono realizzati con materie prime di altissima qualità, offrendo un’esperienza gustativa unica. L’opzione di farcire le golose brioche artigianali con il gelato aggiunge un tocco di creatività e soddisfazione al tuo momento di dolcezza. Se hai voglia di qualcosa di caldo, le crêpes di Punto Freddo sono un’opzione deliziosa. Ma due vere stelle del menu sono la panna artigianale, da assaporare senza esitazioni, e il gusto gelato “Sbrisolona” – un’icona di piacere gastronomico. Il mix di caramello, crumble di pastafrolla e gelato al fiordilatte ti farà brillare come le luci di Salerno stessa. Non limitarti solo al gelato, perché Punto Freddo offre anche la possibilità di acquistare il loro eccellente panettone artigianale. Morbido, filante e goloso, il consiglio è di provare i gusti “Pellechiella” e “Fondente” – autentiche delizie natalizie che conquisteranno il tuo palato.

Suscettibile – Tra Ingredienti, Tecnica e Territorio

Il ristorante Suscettibile di Salerno fonde in modo impeccabile ingredienti locali, tecnica culinaria e l’amore per il territorio. Affiliato al celebre omonimo di Pioppi, lo chef Mario Quarta ha consolidato la sua reputazione come uno degli indirizzi gastronomici più sicuri della città. Classificato come il 36° miglior ristorante italiano, Suscettibile offre un servizio e una cantina straordinari. Con una capienza massima di 30 posti, il menu degustazione è l’ideale per esplorare la filosofia culinaria dello chef. Fatevi consigliare i vini da Marco, esperto conoscitore del mondo enologico.

Umi – Il Regno della Cucina Giapponese

Umi è il tempio della cucina giapponese a Salerno. Tra i migliori del territorio, Umi si discosta dall’abituale all-you-can-eat e offre una vera esperienza gastronomica giapponese. Con un’atmosfera autentica e un menu completo di piatti nipponici, potrete assaporare ramen, zuppe e piatti ricchi di gusto e umami. Un’immersione nella cucina giapponese che raramente si trova in queste zone, consigliata per comprendere appieno le sfumature di questa cucina raffinata. Il servizio è sempre attento, e i gestori sono impeccabili nel loro lavoro.