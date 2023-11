A Salerno torna la magica atmosfera natalizia con le “Luci d’artista”

Da ieri 24 novembre a domenica 21 gennaio Salerno accende le sue celebri Luci d’Artista. Tutta la città sarà illuminata da opere d’arte luminosa installate nelle piazze, nelle strade, nei parchi. Un’atmosfera magica che coinvolge centinaia di migliaia di visitatori arrivati a Salerno per restare incantati dalla visione di queste fantastiche creazioni. La manifestazione è organizzata dal Comune di Salerno con il sostegno della Regione Campania il cui Presidente Vincenzo De Luca è stato ideatore della manifestazione.



“È un’edizione magnifica di Luci d’Artista con tantissime nuove installazioni in tutta la città. – ha dichiarato il Sindaco Vincenzo Napoli – Siamo pronti ad accogliere turisti e visitatori per due mesi di bellezza, eventi e spettacoli , shopping e sapori. Ammiriamo delle fantastiche opere d’arte luminosa ispirate a natura, mito, fantasia, poesia. Il sostegno della Regione Campania e del Presidente Vincenzo De Luca, che ha ideato la manifestazione, ci consente di organizzare una manifestazione che proietta Salerno alla ribalta nazionale tra le destinazioni preferite delle Feste. Una grande opportunità per l’economia ed il lavoro in città e nei territori limitrofi”.

Per questa edizione Luci d’Artista propone tantissime nuove installazioni

Cresce la curiosità per ammirare le creazioni luminose la cui visita è completamente libera e gratuita. La Villa Comunale espone Animalandia, le Quattro Stagioni sono protagoniste in Via Mercanti, la Fata delle farfalle domina la scena in Sedile del Campo, a Piazza Flavio Gioia va in scena la Danza delle meduse. Geometrie di Natale a S. Agostino ed i Mondi di Corso Vittorio Emanuele immergono nella magia del Natale. Tre i grandi alberi di Piazza Portanova, Vittorio Veneto, Mons. Grasso.

Il Duomo dell’anno Mille è circondato da schiere angeliche e sono tante le figure religiose. Sono tanti i decori luminosi che lasciano a bocca aperta : palme, fiocchi di neve, stelle, alberi innevati, ghirlande, fontane. Tra le opere emergono anche creazioni ispirate al mito, circo, fiabe, poesia.

Le lampade che compongono le opere sono led a basso consumo energetico e grande intensità luminosa. Salerno è servita dal servizio di alta velocità ferroviaria ed è ben collegata con le principali autostrade. Luci d’Artista è arricchita da eventi, spettacoli, occasioni per assaporare i piaceri della bella Salerno: arte e storia, shopping, enogastronomia e movida.