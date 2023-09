Salerno, nave Ong in ‘fermo amministrativo’, Mari: “Il Decreto Cutro è anticostituzionale”

Ieri mattina, al porto di Salerno, insieme al Forum Antirazzista della città, ha fatto visita alla Sea Eye, la nave Ong in ‘fermo amministrativo’ per aver soccorso migranti in acque internazionali, Franco Mari dell’Alleanza Verdi Sinistra. L’equipaggio della nave ha confermato che sono accusati di aver salvato persone in difficoltà da tre natanti a poca distanza l’uno dall’altro.

“Il decreto migranti va abolito non ha né capo, né coda – ha detto Mari – è’ come se si bloccasse una macchina per violazione del codice della strada. Siamo qui per manifestare la nostra vicinanza all’equipaggio facendoci portavoce di portare la tematica in parlamento”.