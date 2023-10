Salernitana Women: successo sul Catania, 2-0 per le granata

La Salernitana Women di coach De Risi torna al sorriso nella quinta giornata di campionato. Nel match interno contro il Catania, valevole per il girone C di Serie C, le granata vincono per 2-0 con una rete per tempo.

Al Campo “Volpe” partono bene le ospiti pericolose al 2’, con Pascale che fa buona guardia in uscita al limite dell’area. L’estremo difensore non si fa sorprendere nemmeno al 12’ sul piazzato di Pietrini mentre nel mezzo le padrone di casa si fanno vedere al 10’ su punizione con Cuomo, che spedisce di poco sul fondo.

Il vantaggio della Salernitana arriva al 17’ con Sabatino a servire Olivieri lesta, spalle alla porta e defilata, a girare con precisione sul palo più lontano. Nel finale di frazione il Catania si rivede con un piazzato di Basilotta controllato da Pascale.

Nella ripresa la Salernitana trova subito il raddoppio con Falivene, al 2’, che con un jolly dalla distanza non lascia scampo a Trentadue firmando il 2-0 che in pratica chiude la gara. Un minuto dopo, però, Olivieri sfiora il tris avventandosi su un lungo lancio: il suo pallonetto è però fermato a pochi passi dalla linea dalla retroguardia sicula. Con il passare dei minuti le granata gestiscono la gara: termina cosi 2-0 con l’undici di coach De Risi che sale a 7 punti in attesa della trasferta con l’Eugenio Coscarello.

Salernitana Women- Catania 2-0: il tabellino

Salernitana – Catania 2-0

Reti: 17’ Olivieri, 2’ st Falivene

Salernitana: Pascale, Calvanese, Apicella, Longo, Cozzolino, Sabatino, Falivene, Piccolo, Cuomo (36’ st Sorrentino), Colonnese (19’ st Donnarumma), Olivieri (39’ st Mercede). All. Valentina De Risi. A disposizione: Fusco, Cirillo, Tulimieri, Marino, D’Orso, Ferrentino.

Catania: Trentadue , Fiorile (42’ st , Zappalà), Gaglio, Pietrini, Papaleo (19’ st Sciuto), Di Stefano, Cammarata, Gattuso, Basilotta, Vitale (42’ st , Russo), Musumeci (1’ st Lanteri). All: Giuseppe Scuoto. A disposizione: Puglisi, Mussumeci, Antoci.

Arbitro: Marco Aurisano (sez. Campobasso) Ass.: Giovanni Di Luca (sez. Napoli) -Vincenzo Castropignano (sez. Ercolano)

Note Ammonite: Basilotta, Gaglio Angoli: 1-5 Recupero: 0‘ pt – 3‘ st

Le parole di coach De Risi

“I complimenti per la prestazione odierna vanno fatti alle ragazze perché sono loro le vere protagoniste. Io cerco di dare gli strumenti, poi sono loro a scendere in campo e stanno dando grandi soddisfazioni. Arrivavamo da una sconfitta con un ottimo Trastevere, da quella partita sono aumentate ancora di più le nostre convinzioni. La squadra è in crescita, il lavoro ripaga sempre e oggi raccogliamo quanto stiamo seminando. Dobbiamo consolidare la categoria, tutti questi punti servono solo a farci lavorare con maggiore tranquillità e dare il giusto riconoscimento a quanto fanno le ragazze. Tutte stanno facendo del loro meglio, il merito è di tutte, sia le più piccole che lavorano con convinzione che le più esperte che cercano di dare una mano”.