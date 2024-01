Saldi invernali 2024 in Campania: ecco la data ufficiale!

La Giunta regionale della Campania ha annunciato con grande enfasi l’approvazione della tanto attesa “finestra” per i saldi invernali del 2024, diffondendo un messaggio di speranza soprattutto per i commercianti, desiderosi di rilanciare le proprie attività dopo i mesi difficili segnati dalla crisi.

I saldi: la data ufficiale

I saldi invernali, come stabilito dalle disposizioni regionali, prenderanno il via il 5 gennaio, protraendosi per una durata massima di 60 giorni, conformemente a quanto concordato con le associazioni di categoria.

I consigli utili

Con l’avvicinarsi della stagione dei saldi, la Regione fornisce alcuni consigli utili per i consumatori al fine di rendere l’esperienza di shopping più consapevole ed evitare eventuali truffe o delusioni. In primo luogo, è consigliato conservare sempre lo scontrino dopo l’acquisto, poiché questo darà la possibilità di cambiare l’articolo acquistato in caso di necessità.

Inoltre, si raccomanda di effettuare un controllo attento del prezzo del prodotto prima dell’inizio dei saldi per evitare eventuali falsi sconti. Un’altra precauzione consigliata riguarda la prova dei capi d’abbigliamento: è bene sempre provarli per assicurarsi della vestibilità, diffidando di quelli che possono solo essere guardati ma non misurati.

Un avvertimento importante riguarda gli sconti eccessivamente elevati, superiori al 50%, che potrebbero nascondere merci obsolete o difettose. Inoltre, è consigliato evitare acquisti di prodotti sprovvisti di cartellino che indica il vecchio prezzo, in quanto questa informazione può essere utile per valutare l’effettiva convenienza dello sconto applicato.

Il pagamento con la carta di credito

Infine, la Regione informa i consumatori che i negozi che espongono il marchio della carta di credito o del bancomat in vetrina sono obbligati ad accettare tali forme di pagamento anche durante i saldi, fornendo così ulteriori garanzie e facilitando le transazioni.