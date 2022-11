Saldi invernali in Campania: ufficializzata la data

La giunta regionale della Campania ha annunciato oggi di aver approvato la “finestra” per i saldi invernali 2023. C’era grande attesa per questo provvedimento, arrivato nel pomeriggio. Tra i più “ansiosi” soprattutto i commercianti che sperano in un rilancio delle attività dopo la crisi degli ultimi mesi, determinata soprattutto dal caro energia.

Saldi in Campania, la data

Attesa anche tra gli utenti che, come ogni anno, sperano di fare buoni affari. I saldi invernali, secondo quanto stabilito in Regione, partiranno il 5 gennaio, «per una durata non superiore ai 60 giorni, in accordo con le associazioni di categoria», fanno sapere dalla Regione. Lo scorso anno i soldi partirono il 5 gennaio per concludersi l’1 marzo.

Qualche consiglio utile

1. E’ consigliato conservare sempre lo scontrino dopo l’acquisto per darvi la possibilità di cambiare l’articolo comprato.

2. Controllare il prezzo del prodotto prima del saldo per evitare i saldi finti.

3. Cercare di provare sempre i capi se si tratta di abbigliamento e diffidare di quelli che possono essere solo guardati ma non misurati.

4. Gli sconti superiori al 50% potrebbero nascondere merce vecchia.

5. Evitare acquisti senza cartellino che indica il vecchio prezzo.

6. Se i negozi espongono in vetrina il marchio della carta di credito o del bancomat sono obbligati ad accettare queste forme di pagamento anche per i saldi.