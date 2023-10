Sabato al PalaSele arrivano i Pooh “Amici x sempre”, ultimi biglietti disponibili

Dopo i due indimenticabili eventi negli stadi di Milano e Roma dello scorso luglio, i POOH sono ripartiti in tour in tutta Italia con una serie di imperdibili appuntamenti e arrivano sabato 21 ottobre al PalaSele. Un ritorno attesissimo a distanza di 7 anni dall’ultimo concerto a Eboli (con il tour “Reunion – L’ultima notte insieme” a ottobre 2016).

56 brani iconici, più di 3 ore di musica, per rivivere oltre 50 anni di carriera della band che ha fatto la storia della musica italiana, emozionando intere generazioni.

La scaletta dei concerti è contenuta anche in “AMICIXSEMPRE 2023” (Warner Music Italy), l’imperdibile raccolta dei più grandi successi dei POOH.

La track list

Questa la tracklist completa di “AMICIXSEMPRE 2023”:

CD1: 01. AMICI PER SEMPRE, 02. CANTERÒ PER TE, 03. STAI CON ME, 04. ROTOLANDO RESPIRANDO, 05. GIORNI INFINITI, 06. DOVE COMINCIA IL SOLE 1a Parte, 07. DOVE COMINCIA IL SOLE 2a Parte, 07. ISABEL, 08. L’AQUILA E IL FALCO, 09. L’ULTIMA NOTTE DI CACCIA, 10. ELEONORA, MIA MADRE, 11. IL TEMPO, UNA DONNA, LA CITTÀ.

CD2: 01. LA DONNA DEL MIO AMICO, 02. L’ALTRA DONNA, 03. STARE SENZA DI TE, 04. IN DIRETTA NEL VENTO, 05. NOI DUE NEL MONDO E NELL’ANIMA, 06. LA MIA DONNA, 07. L’ANNO, IL POSTO, L’ORA…, 08. IO E TE PER ALTRI GIORNI, 09. INFINITI NOI, 10. PARSIFAL (Parte I) 11. PARSIFAL (Parte II) [Strumentale], 12. VIENI FUORI, 13. IN SILENZIO.

CD3: 01. ALESSANDRA, 02. QUANDO UNA LEI VA VIA, 03. NASCERÒ CON TE, 04. PICCOLA KATY, 05. RISVEGLIO (Strumentale), 06. VIVA (Strumentale), 07. GRANDI SPERANZE, 08. IL RAGAZZO DEL CIELO (LINDBERGH), 09. DALL’ALTRA PARTE, 10. LETTERA DA BERLINO EST, 11. TU DOV’ERI, 12. ORIENT EXPRESS, 13. NOTTE A SORPRESA, 14. CERCANDO DI TE.

CD4: 01. CI PENSERÒ DOMANI, 02. INCREDIBILMENTE GIÙ, 03. ALI PER GUARDARE, OCCHI PER VOLARE, 04. MEDITERRANEO, 05. MARIA MAREA, 06. PIERRE, 07. 50 PRIMAVERE, 08. SOLO VOCI, 09. UOMINI SOLI, 10. IO SONO VIVO, 11. NON SIAMO IN PERICOLO, 12. TANTA VOGLIA DI LEI, 13. DAMMI SOLO UN MINUTO, 14. SE C’È UN POSTO NEL TUO CUORE, 15. PENSIERO, 16. DIMMI DI SÌ, 17. CHI FERMERÀ LA MUSICA.

I Pooh

È uscito da pochi giorni “Parsifal – 50° anniversario” la riedizione speciale celebrativa dell’album che ha segnato la storia dei Pooh e che quest’anno compie 50 anni.

Nati da un’idea di Valerio Negrini, in oltre 50 anni di carriera i POOH hanno superato i 100 milioni di dischi venduti, hanno ottenuto un elenco spropositato di premi e riconoscimenti e si sono dimostrati dei veri “pionieri” per le rivoluzioni introdotte nei loro live, i temi trattati nei loro brani, l’uso della tecnologia moderna e la multimedialità e tanto ancora.

INFO UTILI Gli ultimi biglietti per la data sono ancora disponibili in prevendita su Ticketone e nei punti vendita e prevendite abituali e saranno acquistabili anche al Botteghino del PalaSele aperto il giorno dello show a partire dalle ore 17. L’ingresso al pubblico generale sarà consentito dalle ore 19, lo show avrà inizio alle ore 21.