Roccadaspide, servizi di pubblica utilità: il Comune ottiene un nuovo finanziamento, ecco gli interventi in programma

Buone notizie per il comune di Roccadaspide, guidato dal sindaco Gabriele Iuliano, che è risultato beneficiario di un ulteriore finanziamento da utilizzare per il miglioramento dei servizi di pubblica utilità. L’ultimo importo destinato all’ente supera i tre milioni e mezzo di euro, si tratta di una cifra da investire per la realizzazione lavori di ampliamento e di adeguamento della rete fognaria delle contrade rurali. I lavori, inerenti al primo lotto per la realizzazione dell’impianto di depurazione delle acque reflue e della rete fognaria, partiranno dalla frazione di Fonte.

I progetti

Dall’ente hanno fatto sapere il comune ha già approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione e il miglioramento delle fognature anche in tutte le altre contrade di Roccadaspide. Il progetto sarà candidato a finanziamento sulle prossime misure del PNRR.

Nella frazione di Fonte tali lavori si sono resi necessari e urgenti poiché si tratta di una zona molto abitata e con diversi insediamenti produttivi. La nuova rete fognaria contribuirà a tutelare ulteriormente anche l’ambiente.

Il finanziamento

L’importo preciso del contributo destinato a Roccadaspide a valere sul PR Campania FESR 2021-2027 ammonta a 3.650.000,00 euro.