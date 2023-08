Tutto pronto a Roccadaspide per accogliere una delle tappe del tour estivo di Mara Sattei. Il concerto, ad accesso gratuito, si terrà questa sera in Piazza XX Settembre. C’è già grande attesa per l’artista di Fiumicino che, dopo aver partecipato alla tredicesima edizione di Amici, il noto programma di Maria De Filippi, ha vantato collaborazioni con artisti di successo quali Thasup, Carl Brave, Gazzelle, Giorgia, Tananai e Fedez.

Il tour

“Il mio summer tour è stato studiato per rappresentare tutte le sfaccettature della mia musica, i fan potranno cantare con me e saltare a ritmo di elettronica” ha fatto sapere l’artista che non ha mancato di esprimersi sulla sua partecipazione al Festival di Sanremo: “Sanremo è stata una delle cose più belle che potesse capitarmi nella vita. L’emozione di salire su quel palco, sapere che milioni di italiani erano davanti allo schermo a condividere con me la mia esibizione e la mia emozione, non credo nemmeno di essere capace di descrivere quelle sensazioni” queste le parole della cantante nel ripercorrere quei momenti.

Un concerto di sicuro entusiasmante, organizzato dall’ente comunale proprio per regalare a tutti attimi di allegria, condivisione e spensieratezza, sulle note di un’artista tanto apprezzata dal pubblico. Roccadaspide, questa sera, è pronta ad accogliere tantissimi spettatori pronti a ballare e a divertirsi insieme.