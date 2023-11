In anteprima, A Roccadaspide, la presentazione del rapporto UNICEF: crescere nelle aree interne

Si è tenuta questa mattina presso l’Aula Consiliare del Comune di Roccadaspide sita in Piazzale della Civiltà, l’anteprima del rapporto di ricerca UNICEF “Crescere nelle aree interne. Le esperienze di vita di bambini, bambine e adolescenti nel contesto del Cilento interno”. L’amministrazione comunale di Roccadaspide, guidata dal sindaco Gabriele Iuliano, e l’UNICEF – Comitato regionale Campania, hanno accolto i sindaci, le istituzioni e le scuole dell’intero territorio. L’incontro di Roccadaspide, ha coinvolto anche i principali stakeholders e ed ha preceduto l’evento di lancio nazionale della Ricerca che si terrà domani a Napoli, presso Palazzo Santa Lucia. “Crescere nelle aree interne” è una ricerca pilota del progetto MAPS (Monitoring and Analysing child Poverty Caross Space) di UNICEF Innocenti – Global Office of Research and Foresight (GORaF).

Le finalità

Lo studio, condotto nel Cilento Interno, rappresenta un’importante iniziativa volta a comprendere e misurare la povertà territoriale infantile attraverso l’ascolto diretto dei bambini e delle bambine che abitano in questo territorio. L’obiettivo è quello di delineare una panoramica completa delle barriere e delle opportunità che i giovani incontrano mentre crescono in questa. La ricerca ha coinvolto 13 scuole e circa 1700 bambini, bambine e adolescenti.

Gli interventi

Durante l’incontro di Roccadaspide sono intervenuti, tra gli altri, il sindaco, Gabriele Iuliano, il vicesindaco e presidente delle Aree Interne del Cilento, Girolamo Auricchio, la responsabile dell’Ambito S07 del Piano di Zona, Lucia Palumbo, il Provveditore agli Studi di Salerno, Mimì Minella e la dirigente scolastica dell’IIS e dell’Istituto Comprensivo di Roccadaspide, Rita Brenca. L’evento si è avvalso della collaborazione dei Carabinieri e dei Carabinieri Forestali di Roccadapide, del direttore generale dell’Asl Salerno, Gennaro Sosto, dell’Ambito S07 del Piano di Zona e dell’Associazione e dell’Ufficio di Coordinamento delle Aree Interne del Cilento.

Hanno partecipato gli studenti, accompagnati dai loro insegnanti e dai dirigenti, degli Istituti Comprensivi di Vallo della Lucania, Roccadaspide – Roscigno, Castel San Lorenzo – Felitto – Laurino, Piaggine – Bellosguardo, Serre – Castelcivita e degli Istituti Superiori Pomponio Leto di Teggiano, Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina, Parmenide di Roccadaspide, di Sacco – Sant’Arsenio e di Laurino. Ad illustrare il progetto ai presenti sono stati Alessandro Carraro, ricercatore del Centeo di Ricerca Unicef Innocenti di Firenze, Giovanni Pierro, Presidente Comitato Provinciale Unicef Salerno, Patrizia Faustini, responsabile delle esterne del Centro di Ricerca Unicef e Virginia Meo, rappresentante Unicef che ha moderato l’incontro.