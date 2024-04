Roccadaspide, cavallo sfuggito alla custodia del proprietario sfonda il parabrezza di un auto. Ferito uomo alla guida

Due agenti della Polizia Municipale di Roccadaspide, al comando del luogotenente Giuseppe Miano, questa sera, mentre rientravano dal servizio, sono stati fermati, in località Serra di Roccadaspide, da un uomo del posto, spaventato e ferito, fermo in una piazzola, accanto alla sua auto dal parabrezza completamente in frantumi.

I fatti

L’uomo ha raccontato ai due agenti in servizio, Elvira D’Angelo e Gianvito Brenca, di aver vissuto attimi di terrore in quanto, mentre percorreva la strada principale che attraversa la frazione di Serra, un cavallo, sbucato dal nulla, è saltato sull’auto sfondandone il parabrezza.

Stando ai primi accertamenti è emerso che il cavallo, fuggito dopo l’urto con l’auto, ma rintracciato dagli agenti a poca distanza dal luogo dell’incidente, era sfuggito alla custodia del proprietario, un uomo del posto.

Il trasferimento in ospedale

Il conducente dell’auto è stato subito accompagnato presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Roccadaspide per essere sottoposto alle cure dei sanitari viste le evidenti ferite riportate e attualmente si trova ancora presso il nosocomio per tutti gli accertamenti.

Gli agenti hanno anche provveduto ad allertare l’Asl veterinaria affinché anche il cavallo potesse essere visitato e curato.

Indagini in corso

Le indagini per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente, a seguito dei rilievi effettuati, e per accertare eventuali responsabilità sono ancora in corso.