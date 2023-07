Rifiuti in strada a Pisciotta: «miasmi e percolazione al suolo»

Rifiuti in strada a Pisciotta, in una nota l’associazione Trasparenza e Legalità chiede interventi. La richiesta giunge a seguito delle «numerose segnalazioni da parte di turisti e residenti che lamentavano sul piano igienico prima ancora che estetico dell’urbano decoro, la presenza nello spazio pubblico adiacente piazza Pinto / Via Foresta, rifiuti solidi urbani in forma provvisoria durante le operazioni di raccolta che sovente si protraggono nel centro storico, ponendosi all’origine del diffondersi di miasmi e possibili fenomeni di percolazione al suolo alimentati dalle elevate temperature estive».

Le soluzioni proposte

Di qui la richiesta di chiarimenti all’amministrazione comunale e alla ditta esecutrice del servizio di raccolta rifiuti. Si chiede di comprendere se tale prassi sia autorizzata o meno e se la stessa non confligga con quanto previsto dal regolamento in materia. Quest’ultimo, infatti, contempla specifiche regole per il deposito dei rifiuti e dei cassonetti.

«È opinione dell’associazione che una soluzione al denunciato problema potrebbe essere rappresentata da una disposizione di servizio che adibisca un mezzo attrezzato alla raccolta a sede per il temporaneo ricovero degli RSU in vista del loro conferimento definitivo a rifiuti», fanno sapere dall’associazione.