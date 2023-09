Restyling per l’area sportiva in località Spinazzo: il progetto del Comune di Capaccio Paestum

La giunta di Capaccio Paestum, guidata dal sindaco Franco Alfieri, ha deciso di muoversi per riqualificare l’area sportiva di località Spinazzo. A essere oggetto della ristrutturazione non sarà il solo impianto sportivo, ossia il campo di calcio e gli spogliatoi, ma anche i parcheggi e la zona immediatamente antistante. In questo modo oltre a rendere maggiormente piacevole la pratica agonistica sarà più facile l’accesso alle strutture.

L’iniziativa dell’Arena Sport

A catalizzare l’attenzione della giunta e a informarla della necessità di intraprendere interventi per la tutela degli impianti è intervenuta la società sportiva “Arena Sport”. A questo punto il sindaco e gli assessori hanno deciso di attivarsi. A questo punto la palla passa al Servizio Lavori Pubblici del comune Cilentano, che effettuerà l’esame tecnico prima dell’affidamento dell’incarico.

Gli obiettivi

L’obiettivo è quello di favorire la diffusione della cultura dello sport e l’avvicinamento alle pratiche sportive fin dalla giovane età. Lo sport, infatti, non fatto solo dal punto di vista agonistico della competizione, ma anche da quello dell’aggregazione e dello scambio. Per i bambini partecipare a una sfida non significa solo competere ma anche apprendere delle regole, che non valgono solo in ambito sportivo, bensì nella via in generale. Si tratta del rispetto dell’altro, del compagno, ma soprattutto dell’avversario.