“Borgate… in Comune”, successo per il progetto ideato dalla Pro Loco di Capaccio. Domenica l’evento conclusivo

Il progetto Borgate… in Comune, realizzato dalla Pro Loco di Capaccio Paestum e ideato e curato da Antonio Quaglia, si avvia alla conclusione con l’ultima visita di venerdì 8 settembre nelle borgate di Torre/Licinella e Cafasso/Borgonuovo. Le visite guidate hanno raggiunto grandi risultati, facendo registrare un sold-out di prenotazioni e un’eccellente partecipazione, sia da parte del pubblico, entusiasta di scoprire le bellezze locali, sia delle associazioni operanti nelle diverse borgate e vogliose di condividere l’identità e le tradizioni del territorio.

L’evento conclusivo

Domenica 10 settembre, alle ore 19, nella Biblioteca Erica di piazza Santini a Capaccio Scalo, si terrà la conferenza di chiusura, in cui saranno illustrati i risultati raggiunti dal progetto.

Work in progress

Dati e riflessioni che serviranno come base per la presentazione e la discussione di progetti futuri, già messi in cantiere dalla Pro Loco Capaccio Paestum per i prossimi mesi.