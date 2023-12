Quattro consiglieri comunali ebolitani candidati alla carica di consigliere provinciale: solo Filomena Rosamilia conquista un posto a Palazzo Sant’Agostino

Si sono svolte per tutta la giornata di ieri le elezioni provinciali a Salerno e il quadro di lettura che emerge dalle urne è molto chiaro. Spaccature e bocciature non sono passate inosservate. Bocciatura sonora per il consigliere comunale Damiano Cardiello, candidato nelle fila di “Fratelli d’Italia”, che ottiene solo 16 voti per un totale di 707 voti ponderati. 1 solo voto – 157 voto ponderato – probabilmente il suo. Bocciatura anche per Antonio Alfano, consigliere provinciale di minoranza uscente, candidato nelle fila del “Partito Socialista Italiano”, sostenuto e supportato almeno a voce dalla maggioranza Conte che governa il Comune di Eboli. Non ce l’ha fatta nemmeno Vincenzo Clemente, consigliere comunale di Battipaglia e consigliere provinciale uscente. Candidato nella fila di “Uniti per la Provincia”, Clemente ha ottenuto 11 voti per un totale di 1473 voti ponderati.

Dalle urne però il risultato dice altro ed è stato uno smacco

Alfano ottiene solo 24 voti per un totale di 2217 voti ponderati di cui 5 “fascia e” presumibilmente di Eboli, compreso il suo. Un dato che rimarca chiara la spaccatura nella maggioranza del sindaco Conte che non ha fatto confluire sull’indicazione Alfano tutti i voti. Ottima posizione invece per Cosimo Naponiello, “Campania Libera”, che si è piazzato al terzo posto con 55 voti per un totale di voti ponderati pari 2535. In “fascia e” (Comuni tra 30.001 a 100.00 abitanti) sono 10 i consiglieri comunali che hanno espresso la propria preferenza su Naponiello. Naponiello è stato determinante per il raggiungimento del quorum alla lista Campania Libera per fare scattare il secondo seggio, utile per l’elezione dell’altra ebolitana in lista ossia Filomena Rosamilia.

Filomena Rosamilia unica ebolitana eletta in Consiglio Provinciale

68 voti per un totale ponderato pari a 2657 voti la Rosamilia, 6 voti in “fascia e”, già consigliere provinciale con delega alle Politiche Sociali, Sanitarie e alle Pari Opportunità, torna a Palazzo Sant’Agostino accanto al Presidente Franco Alfieri con il quale ha già lavorato senza sosta. Una riconferma quella della Rosamilia, nelle fila di “Campania Libera” che arriva come premio per l’impegno profuso sul territorio di Eboli, della Piana del Sele e degli Alburni, tra la gente e a disposizione delle amministrazioni locali, del terzo settore, della gente. Breve pausa natalizia, dunque, e poi subito a lavoro per il Presidente Alfiere e la sua squadra di governo.

«Con le elezioni di ieri, si rinnova il consiglio provinciale di Salerno. Stravince il centrosinistra e trionfa il Partito Democratico. Grazie ai consiglieri uscenti per il lavoro svolto finora. Buon lavoro ai nuovi consiglieri. Sono certo che ci sarà per tutti lo spazio per collaborare», ha dichiarato il Presidente della Provincia di Salerno.